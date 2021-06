Zeitzeichen

Nein zu NS-Propaganda

Da Fotos zunehmend die Zeichnungen in der Presse verdrängen, widmet sich Koch-Gotha während der Weimarer Republik stärker der Illustration von Büchern. In dieser Zeit entstehen auch die Bilder für "Die Häschenschule", eine Geschichte des Kinderbuchautors Albert Sixtus. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zieht er sich weiter aus dem tagesaktuellen, politischen Geschäft zurück. Einen Auftrag von Joseph Goebbels soll er mit der Frage abgelehnt haben: " Können Sie sich einen von Koch-Gotha gezeichneten SA-Mann vorstellen? "

1944 wird seine Wohnung zerstört, fast sein gesamtes Zeichnungsarchiv geht verloren - ein Verlust, der ihn lange beschäftigt. Das Sommerhaus der Familie an der Ostseeküste wird zur neuen Bleibe. Dort widmet er sich vor allem dem Naturstudium, blickt aber immer wieder sehnsüchtig auf seine Zeit in Berlin zurück. Fritz Koch-Gotha stirbt am 16. Juni 1956 in Rostock, mit seinen Bildern aber zeichnet er den Menschen bis heute ein Lächeln ins Gesicht.