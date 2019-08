Was mit leichter Hand skizziert scheint, ist das Ergebnis jahrelanger Studien: Der Zeichner und Grafiker Heinrich Zille befasst sich mit den Schattenseiten im kaiserlichen Berlin. Seine präzise beobachteten Momentaufnahmen aus den Hinterhöfen und Arbeitervierteln prangern das soziale Elend an.

Was der am 10. Januar 1858 in Radeburg bei Dresden geborene Zille zeichnet, hat er selber erlebt. Er kommt als Neunjähriger mit Vater, Mutter und Schwester nach Berlin, wo der Vater erst einmal keine Arbeit findet. Die Familie wohnt in einem feuchten Kellerloch.