24.08.1919: Aufregung um Foto von Reichspräsident Ebert in Badehosen

WDR Zeitzeichen. . 15:23 Min. . Verfügbar bis 25.08.2099. WDR 5.

SPD

in welchem Zusammenhang das Ebert-Foto entsteht,

mit welchem Reim das republikfeindliche Satireblatt "Kladderadatsch" Ebert verhöhnt,

in wie vielen Prozessen sich Ebert gegen die Verunglimpfungen wehrt,

welche Politiker sich ebenfalls oberkörperfrei fotografieren lassen,

wie solche Inszenierungen machtpolitisch und demokratietheoretisch einzuordnen sind.

Professorin Paula Diehl (Politikwissenschaftlerin an der Universität Kiel, lehrt und forscht zu politischer Repräsentation, Inszenierung und Populismus)

1919 wird in Deutschland die erste parlamentarische Demokratie gegründetDer Sozialdemokrat Friedrich Ebert wird zu ihrem Repräsentanten gewählt und am 21. August auf die neue Verfassung vereidigt. Am selben Tag wird die Ausgabe der "Berliner Illustrierten Zeitung" verteilt, die eigentlich erst drei Tage später erscheinen soll.Auf der Titelseite wird der neue Würdenträger zwar nicht nackt, aber doch ungehörig unbekleidet seinem Volk präsentiert wird. Man sieht Ebert und Reichswehrminister Gustav Noske () in der damals keineswegs üblichen Badehose in der Ostsee stehen. Die Resonanz ist enorm. Ein Mann in Badekleidung gilt damals als äußerst unschicklich.Das Foto wird als Postkarte tausendfach verschickt. Dazu kommen Karikaturen, Fotomontagen, Spottverse und Lieder. Bei Eberts öffentlichen Auftritten schwenken kaisertreue Gegner rote Badehosen. Sie nutzen das Ebert-Foto zur Herabwürdigung des Präsidenten und der jungen Demokratie, die mit ihm baden geht.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor und Autorin: Ulrich Biermann und Veronika BockRedaktion: Carolin Rückl und Sefa Suvak