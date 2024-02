17.02.1854 - Stahlbaron Friedrich Alfred Krupp wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:25 Min. . Verfügbar bis 17.02.2099. WDR 5.

In was für große Fußstapfen Friedrich Alfred Krupp tritt,

von Krupps besonderer Verbindung zu Kaiser Wilhelm II. und warum dieser beim Trauerzug in Essen von " Mord " spricht,

" spricht, wie Rheinhausen den "Stadt-Gründer" Friedrich Alfred Krupp ehrt.

Prof. Dr. Hans-Werner Wehling, Universität Duisburg/Essen

Prof. Dr. Rolf Stremmel, Historisches Archiv Krupp, Essen

Desirée Tobiasch, AWO-Zentrum Rheinhausen

Michael Epkenhaus und Ralf Stremmel: "Friedrich Alfred Krupp: Ein Unternehmer im Kaiserreich" (2010)

Leon Fischer: "Krupp - Eine deutsche Familie" (2009)

Am 17. Februar 1854 wird Friedrich Alfred, genannt: Fritz Krupp in Essen geboren. Er kränkelt oft, ist zurückhaltend und interessiert sich mehr für Kunst und Wissenschaft als für das Familienunternehmen. Als der Vater stirbt, wird Friedrich Alfred mit 34 Jahren Firmenchef - zur Überraschung vieler mit großem Erfolg. Er erweitert das Stahl-Unternehmen um Werften und Hüttenanlagen und schafft auf dem dünn besiedelten Landstrich in Duisburg-Rheinhausen einen der größten und modernsten Industriekomplexe seiner Zeit.Als Kanonenproduzent, Freund und Förderer der kaiserlichen Flottenpläne und erklärter Deutschnationaler gerät Krupp ins Visier der Linken. Für sie ist der Firmenchef der Inbegriff des verhassten Kapitalisten und Ausbeuters. Immer öfter zieht sich Krupp auf die Insel Capri zurück, Ruhe findet er allerdings auch dort nicht.Es kommen Gerüchte auf, Fritz Krupp pflege homoerotische Beziehungen zu jungen italienischen Männern. Der sozialdemokratische "Vorwärts" greift die Geschichte auf - eine Woche später wird Krupp tot in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Die offizielle Todesursache lautet "Gehirnschlag". Doch die Spekulation, der 48-Jährige habe Suizid begangen, hält sich bis heute.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Kay BandermannRedaktion: Gesa RünkerTechnik: Nicolas Dohle