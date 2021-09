Zeitzeichen

Schon von Geburt an wird der spätere schwedische König Karl XII. auf seine Regentschaft vorbereitet: Mit vier bekommt er sein erstes Pferd, mit sieben kommandiert er sein erstes Regiment. Als sein Vater stirbt, ist er schon so stolz und hochmütig, dass er sich die Krone selbst aufsetzt.

Immerhin ist Karl XII. König einer europäischen Großmacht und befiehlt die wohl professionellste Armee Europas. Zu seinem Reich zählen unter anderen Dänemark, Norwegen, Finnland, fast das ganze Baltikum, Teile von Pommern.

Machtspiel im Ostsee-Raum

Mit seinen Gebieten beherrscht Schweden die Ostsee, die wichtigste Wirtschaftsader der Neuzeit: Aus dem Baltikum kommen übers Meer Getreide und Holz für England und die Niederlande, die aufstrebenden Seemächte. Außerdem Pelze aus Russland. Die äußerst lukrativen Ostsee-Geschäfte wecken Begehrlichkeiten bei den Nachbarn.

Kurzerhand verbündet sich der dänische König Friedrich IV. mit August dem Starken, König von Sachsen und Polen, und Peter dem Großen. Im Jahr 1700 fallen die drei Fürsten über Schweden her in der Überzeugung, den Teenager-König schnell zu schlagen. Sie sollten sich gewaltig täuschen. Ihnen stehen zwei blutige Jahrzehnte bevor, die als Nordischer Krieg in die Geschichte eingehen.