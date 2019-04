Kavalierstour durch Europa

Als Zweitgeborener wird Friedrich August I. zunächst fürs Militär ausgebildet und auf Kavalierstour durch Europa geschickt. Was der stattliche Prinz vor allem dazu nutzt, französische Schauspielerinnen und spanische Hofdamen zu studieren.

Am 27. April 1694 stirbt überraschend Augusts älterer Bruder und der 24-Jährige wird Kurfürst. Voller Elan greift er bald nach der Krone des Wahlkönigreichs Polen. Dazu muss der Lutheraner katholisch werden und er braucht Millionen, um den polnischen Adel für die Wahl zu bestechen - erfolgreich.

Vergnügungssucht und Ehrgeiz

1697 wird "August der Starke" in Krakau zum König gekrönt, gehüllt in Harnisch und Hermelin. Das Kostüm ist so schwer, dass er bei der Zeremonie mit dumpfen Poltern zu Boden sackt. An Europas Höfen wird darüber viel gelästert.

Dennoch reist der Adel gerne zu Friedrich August I. und seinen Festen der Superlative - mit Schnee aus den Bergen und den längsten Stollen der Welt. "Vergnügungssucht und Ehrgeiz sind die ihn beherrschenden Leidenschaften" , konstatiert sein langjähriger Minister Graf Flemming.

Teure Mätressen

Ehrgeizig beschließt Friedrich August I. auch, das von Schweden besetzte Livland zu erobern. Das Vorhaben wird zum Desaster. "Die Schweden dringen am Ende 1706 auch noch nach Sachsen vor, das ist alles andere als lustig" , so Historiker Matzerath.

Danach konzentriert sich der Kurfürst-König ganz darauf, Dresden in das zauberhafte "Elblorenz" zu verwandeln. Zudem unterhält Friedrich August I. zahlreiche Mätressen, die ein Vermögen verschlingen.

Im Alter rächt sich das ausschweifende Leben. Friedrich August I. stirbt mit nur 62 Jahren 1733 in Warschau und wird in Polen beigesetzt. Das Herz bringt man in einer Kapsel nach Dresden. Der Legende nach beginnt es hin und wieder zu schlagen – immer, wenn eine hübsche Frau vorübergeht.