ZeitZeichen

Großbritannien bleibt Weltmacht

Doch der preußische Angriff mündet in einen blutigen Krieg, an dem sich mehrere Länder beteiligen. Sieben Jahre später gibt es allein in Europa eine Million Tote, zerstörte Städte und ruinierte Staatskassen. Die Kriegsparteien sind erschöpft. Russland und Schweden steigen aus. Frankreich und England begeben sich an den Verhandlungstisch.

Im Schloss Fontainebleau treffen sich Vertreter Frankreichs und Englands, unterstützt von ihren jeweiligen Verbündeten Spanien und Portugal. Mit dem Frieden von Paris endet am 10. Februar 1763 der Siebenjährige Krieg in Übersee. Klarer Sieger ist Großbritannien. Frankreich verliert seine Territorien in Indien und Nordamerika. Kanada, das Ohio-Tal und die Mississippi-Region stehen nun unter der Herrschaft der Briten, die sich als Weltmacht behaupten.

Preußen wird europäische Großmacht

Im sächsischen Jagdschloss Hubertusburg liegen am 15. Februar 1763 ebenfalls Friedensverträge auf dem Tisch. Darin sind die ausgehandelten Grenzen mehr oder weniger die gleichen wie vor dem Krieg: Preußen behält Schlesien und zieht seine Truppen aus Sachsen ab. Die Unterhändler von Preußen, Österreich und Sachsen übergeben die Absprachen des "Friedens zu Hubertusburg" an berittene Boten.

Zuerst unterschreibt Friedrich II. von Preußen im benachbarten Dahlener Schloss, wo er einquartiert ist. Dann reiten die Boten nach Wien, wo Maria Theresia für Österreich unterzeichnet. Schließlich leistet Friedrich August im Exil in Warschau seine Unterschrift für Sachsen. Nach neun Tagen ist der Ritt zu Ende und der Frieden kann zum 1. März 1763 in Kraft treten. Damit steigt Preußen zur fünften Großmacht Europas auf.