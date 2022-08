Zeitzeichen

"Wir werden den armen Irokesen die europäische Zivilisation bringen." In seinen Briefen an Russland und Österreich baut Friedrich II. das Propagandabild einer dringend nötigen Mission gegen Polen-Litauen auf - durch einen herabsetzenden Vergleich mit den sogenannten Indianern Nordamerikas. Für den preußischen König sind die Polen "ein unverständig Volk" , das "tief in Barbarei und Dummheit liegt" .

Zugleich wirbt er in seiner diplomatischen Korrespondenz mit Petersburg und Wien für eine neue Strategie der Kriegsvermeidung. Die Großmächte sollen ihre Konflikte untereinander nicht länger auf dem Schlachtfeld regeln, sondern auf dem Rücken schwächerer Länder.