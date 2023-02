ZeitZeichen

"Humor ist eine Haltung. Eine Haltung, die den Ernst sabotiert" , sagt Franz Hohler. "Humor ist immer eine Gegenbehauptung zur Realität." Dieser sei dort gefragt, wo der Mensch seine Ziele nicht erreiche. "Ich mag den Humor, bei dem der Schatten der Welt mitläuft." Der Schweizer, der jahrzehntelang als Cello spielender und singender Kabarettist auftritt, arbeitet auch als Schriftsteller. Unter anderem verfasst er Kurzgeschichten.

Ein Beispiel dafür ist "Der Autostopper". Darin nimmt ein sanfter, langhaariger Autofahrer einen Anhalter mit, der Hörner trägt und einen Dreizack bei sich hat. Beide wollen in die italienische Hauptstadt: "'Und was willst du in Rom?', fragte der Teufel. 'Den Papst erschrecken', sagte der Fahrer, 'der glaubt schon lange nicht mehr an mich.' 'Darf ich mitkommen?', fragte der Teufel. 'Aber gern', sagte der Fahrer, 'zusammen sind wir stärker.' Beide lachten, und Jesus gab Gas."