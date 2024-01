28.01.1944: Premiere der "Feuerzangenbowle"

WDR Zeitzeichen. . 14:42 Min. . Verfügbar bis 28.01.2099. WDR 5.

warum der Film bis heute zu den größten Erfolgen Heinz Rühmanns zählt,

wie der die Kinobesucher bei der Premiere die Realität vergessen konnten,

warum Rühmann mit der Filmrolle unterm Arm im Nachtzug quer durch Deutschland fuhr,

weshalb Heinz Rühmann die Dreharbeiten in die Länge gezogen haben soll,

warum der beliebte Schauspieler auch kritisch zu sehen ist.

Die deutsche Filmkomödie "Die Feuerzangenbowle" von 1944, unter der Regie von Helmut Weiss, basiert auf Heinrich Spoerls gleichnamigem Roman. Der Film erzählt die Geschichte von Hans Pfeiffer, gespielt von Heinz Rühmann, einem erfolgreichen Theaterautoren, der das Schulleben noch einmal erleben möchte. Getarnt als Schüler mischt sich Pfeiffer "mit drei 'f" in eine Oberschulklasse ein, bringt Schwung in den Alltag und wird zum Idol der Schüler sowie zum Schrecken seiner Professoren.Babenberg, der Schauplatz des Films, bietet eine sonnenbeschienene Kleinstadtidylle und unschuldige Schülerstreiche. Doch die Realität sieht zu der Zeit in Nazi-Deutschland längst anders aus: Als die Uraufführung am 28. Januar 1944 in Berlin stattfindet, haben in der Nacht zuvor englische Flieger Berlin bombardiert. Währenddessen schöpfen die Kinobesucher Hoffnung in der heilen Kinotraumwelt - mit einem (fast) unpolitischen Durchhaltefilm.Heinz Rühmanns humorvolle Darstellung und die amüsanten Verwicklungen während seiner vermeintlichen Schülerzeit machen "Die Feuerzangenbowle" auch nach dem Krieg zu einem der beliebtesten deutschen Kultfilme.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Wolfgang MeyerRedaktion: Gesa Rünker