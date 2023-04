ZeitZeichen

Doch Tausenden von römischen Legionären kann sie nicht lange standhalten. Unter der Führung des Feldherrn Flavius Silva errichten sie eine gigantische Rampe, um ihre Belagerungstürme und Kriegsmaschinen näher an die Mauern zu bringen. Fluchtmöglichkeiten gibt es keine. Die Familien im Festungsinneren sind den Belagerern ausgeliefert - und wählen kurz vor der Erstürmung den kollektiven Suizid.

Masada als nationales Erbe Israels

Dieses Zeugnis des Widerstands und der Entschlossenheit ist bis heute ein wichtiges Symbol für die Juden. Bei der Gründung des Staates Israel 1948 spielt die Geschichte von Masada eine wichtige Rolle und dient als Inspirationsquelle für den jungen Staat.

Ob sie sich damals tatsächlich so zuträgt oder ob es sich bei den Schilderungen des Flavius Josephus um eine Mischung aus historischen Fakten, einem Hauch von Dramatik und literarischer Übertreibung handelt, können Historiker heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Dennoch: In Israel gehört die Geschichte vom Fall der Festung Masada zum nationalen Erbe - und die Ruinen am Toten Meer sind eine bedeutende Gedenkstätte.