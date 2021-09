Zeitzeichen

Norman Domeier, Historiker an der Universität Stuttgart: "Was wir heute schwul oder homosexuell nennen - das war im wilhelminischen Deutschland immer noch ein Tabu." In der überlieferten Sexualmoral, die in Preußen Deutschland schon vor allen Dingen protestantisch pietistisch geprägt war, sei Homosexualität "ein absolutes Unding, also eine Sünde" gewesen. Zudem werden Homosexuelle nach Paragraf 175 wegen ihrer sexuellen Orientierung bestraft.

Vernichtung der Friedenspartei

Es folgen mehrere Prozesse, unzählige Zeitungsartikel, im In- und Ausland. Es werden viele Kübel schmutziger Wäsche über mehrere Jahre bis 1909 in der Öffentlichkeit gewaschen. Und Hardens Taktik geht auf. Eulenburg wird zwar nicht verurteilt, aus gesundheitlichen Gründen erklärt man ihn für prozessuntauglich. Ab 1909 steht er unter ärztlicher Beobachtung, lebt von da an bis zu seinem Tod 1921 auf Schloss Liebenberg, geht dort zur Jagd und empfängt auch Gäste. Nie wieder aber den Kaiser.