Zeitzeichen

Wegen ihrer streng protestantischen Frömmigkeit nennt man sie auch " Kirchen-Guste" . Die Mutter von sechs Söhnen und einer Tochter weiß aber auch, dass Gebete alleine die große Armut der Industriarbeiter-Familien zur Jahrhundertwende nicht lindern können. "Das war ihr schon ein Bedürfnis. Wie kann sie selber persönlich diese Not lindern", erzählt Jörg Kirschstein.

Geldgeschenke für die Ärmsten

Daher engagiert sich die Kaiserin in rund 140 karitativen Einrichtungen. Sie lässt beispielsweise eine moderne Säuglingsklinik bauen, um die hohe Sterberate bei Neugeborenen zu senken. Immer wieder soll sie – entgegen dem Hofprotokoll – arme Familien persönlich in ihren beengten Wohnungen aufgesucht haben, ein Geldgeschenk in der Hand.

Das spricht sich herum, und Auguste Victoria wird zur Landesmutter – wie keine andere deutsche Kaiserin vor ihr. Wilhelms zahlreiche Affären quittiert sie mit Schweigen. Sie weiß, was die Hofetikette verlangt und folgt ihrem großsprecherischen Ehemann auch 1918 ins niederländische Exil. Dort erkrankt Auguste Victoria und stirbt am 11. April 1921.