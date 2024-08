16.08.1994: IBM bringt mit "Simon" das erste Smartphone auf den Markt

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 17.08.2099. WDR 5.

Wie das erste Smartphone der Welt zu seinem Namen kommt,

der Welt zu seinem Namen kommt, mit welchen Problemen das IBM -Forscherteam zu kämpfen hat,

-Forscherteam zu kämpfen hat, in wie vielen Wochen das fünfköpfige Team den Prototypen aus dem Boden stampft,

welche digitalen Apps im " IBM Simon " verbaut sind,

im " " verbaut sind, wann der Begriff Smartphone entsteht.

Wayne Whitley (Ingenieur bei IBM , im Entwicklungsteam von " IBM Simon ")

(Ingenieur bei , im Entwicklungsteam von " ") Frank Canova (Ideengeber im Entwicklungsteam von " IBM Simon ")

") Michael Mikolajczak (Kurator und Ausstellungsmacher im HNF Paderborn)

Zeitreise: Anfang der 1990er-Jahre sind Telefonzellen selbstverständlich, Wählscheiben üblich und schnurlose Festnetztelefone der letzte Schrei. Doch die rasende Entwicklung von der Rechenmaschine über denbis zum erstenzeigt, wie viel Freiheit mobile Lösungen bringen.In Deutschland wird gerade das Telefonieren im Auto und beim Gehen auf der Straße populär. Also warum nicht Mobiltelefon und Computer zusammenbringen? Der-Computerhersteller, spezialisiert auf Rechenmaschinen, sucht gerade nach neuen Ideen und lässt seinem Entwicklungslabor freie Hand.Der Elektronik-Ingenieur Frank Canova in Florida hat die zündende Idee:Die Lösung liegt für ihn in der-Technologie, damals kaum genutzt und sehr fehleranfällig. Mit seinem Team macht er einen Prototyp zum marktreifen Produkt, das vonproduziert und der Telefonfirmaam 16. August 1994 auf den Markt gebracht wird.Doch es werden nur 50.000 "" verkauft. Nach weniger als einem Jahr ist Schluss. Das Internet ist noch nicht so ausgebaut, dass das ersteder Welt sein Potenzial nutzen kann. Zudem kostet das Gerät 1.000, wiegt ein Pfund und muss nach einer Stunde aufgeladen werden.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Jana MagdanzRedaktion: Sefa Inci SuvakTechnik: Sarah Fitzek