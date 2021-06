Zeitzeichen

Die radikalen Eingriffe in die Flussstruktur des Nahen Ostens werden von den Anrainerstaaten völlig unkoordiniert geplant und umgesetzt. " Man hat überhaupt nicht im Blick gehabt, was ein einzelner Staudamm und die Summe mehrerer Staudämme für die Ökologie in den Flussbecken bedeutet ", kritisiert der Politikwissenschaftler Tobias von Lossow.

Krieg um Wasser unwahrscheinlich

Die ökologischen und sozialen Folgen der türkischen Wasseroffensive sind unübersehbar, besonders in den von Krieg betroffenen Regionen. Rund 60 Millionen Menschen sind südlich der Türkei vom Euphrat abhängig. Doch die Wassermenge, die in Syrien und Irak noch ankommt, hat sich seit Ende der 70er Jahre drastisch verringert – in Irak um bis zu 40 Prozent, Tendenz fallend.