Tag für Tag speit "Ixtoc I" bis zu fünf Millionen Liter Öl aus

Die Lage ist dennoch hoffnungslos, die Ölquelle ist außer Kontrolle geraten. Tag für Tag speit das Bohrloch "Ixtoc I" bis zu fünf Millionen Liter Öl aus. Mehrere Versuche, den Ölfluss zu stoppen, scheitern. Meer und Küste in der Region werden von einem Ölfilm überzogen.

Erst ein halbes Jahr nach Beginn der Katastrophe kann ein WDR -Reporter nach Mexiko reisen. " Wir haben Dienstag, den 11. Dezember 1979. Und immer noch sehen wir die brennende Flamme über dieser Ölbohrstelle. Und immer noch zieht sich eine breite, braune Fahne von Erdöl in das Meer hinaus ", berichtet der inzwischen verstorbene WDR-Journalist Alfred Thorwarth, einer der wenigen Reporter vor Ort.

Letztendlich dauert es bis März 1980, bis es Pemex gelingt, die Ölquelle abzudichten. Insgesamt sind mehr als 500 Millionen Liter Rohhöl ausgelaufen, eine riesige Menge, wenn auch weniger als bei Deepwater Horizon.

Ölschicht in mehreren Zentimetern Tiefe