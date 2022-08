Zeitzeichen

Lasche Sicherheitsvorkehrungen

Die Sicherheitsvorkehrungen für dieses Großereignis sind bemerkenswert lasch: Ordnungskräfte in farbenfrohen Uniformen werden trainiert, mögliche Störer durch Klamauk zu verunsichern und mit Süßigkeiten zu beschießen! Der Zaun um das olympische Dorf kann selbst von Kindern auf der Jagd nach Autogrammen überwunden werden, die Sportstätten sind kaum bis gar nicht geschützt.

Nach dem Goldrausch die Geiselnahme