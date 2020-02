Um zur Sportlegende zu werden, braucht Mark Spitz genau acht Tage. Bei den Olympischen Spielen in München deklassiert er 1972 die gesamte Konkurrenz. Scheinbar schwerelos gleitet er durchs Wasser – was ihm den Spitznamen "der Delfin" einbringt.

Zur Legendenbildung trägt der US -Sportler selbst bei. Als ihn die russischen Kollegen fragen, warum er trotz Rasur an Armen und Beinen immer noch einen Schnurrbart trage, behauptet er einfach, dass so das Wasser besser an seinem Gesicht heruntergleiten könne. Deshalb könne er die Weltrekorde knacken. " Im Jahr darauf ", sagt Spitz, " trugen alle russischen Schwimmer Schnauzer ."