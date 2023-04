ZeitZeichen

Der "totale Schmerz" ergreift die Sterbenden

Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin Cicely Saunders

In anderen Teilen der Welt ist man da schon weiter. Und zwar weil die englische Sozialarbeiterin Cicely Saunders schon in den 1940er-Jahren spürt, dass etwas nicht stimmt mit der Art, wie Schwerkranke in Hospitälern und Sterbehäusern versorgt werden.

Cicely Saunders prägt den Begriff "Total Pain" für das Phänomen, das sterbenskranke Patienten ergreift. Eine Gesamtheit aus körperlichen und seelischen Schmerzen aus all den Ungewissheiten, die der Tod mit sich bringt, und gleichzeitig den unerlösten Themen aus der eigenen Biografie. Mit einer solchen Erfahrung am Ende des Lebens allein zu sein, erscheint Cicely Saunders grausam.

Das erste moderne Hospiz der Welt

Saunders wird eine der ältesten Medizinstudentinnen in der Medical School des späteren King's College London. Sie will Ärztin werden, um die Schwerkranken an ihrem Lebensende gerade nicht zu verlassen, sondern sich ihnen bewusst zuzuwenden.