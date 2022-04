Zeitzeichen

3.500 Kilometer von der Südamerikanische Küste und 2.000 Kilometer von der nächsten besiedelten Insel entfernt entwickeln die Einwohner über die folgenden Jahrhunderte eine eigene Kultur mit komplexer Musik und der einzigen Schrift in der Südsee.

Die Steinfiguren geben bis heute Rätsel auf

Isoliert vom Rest der Welt beginnen die Rapa Nui auch, riesige Steinfiguren aus den Hängen des Vulkans Rano-Raraku zu schlagen. Die sogenannten Moai drehen dem Meer stets den Rücken zu und blicken mit ihren langen spitzen Gesichtern über die Insel. Vermutlich sind sie Teil eines Ahnen- und Totenkults – genau weiß man es aber bis heute nicht.

Ökologischer Kollaps der Osterinsel?

Zum Bau der heute weltberühmten Steinfiguren benötigen die Rapu Nui Holzkonstruktionen und Pflanzenfasern. Das führt unter anderen dazu, dass sie ihre Bäume sukzessive abholzen, ohne sich über die daraus resultierenden Auswirkungen für die nächsten Generationen Gedanken zu machen.

Der US-Amerikaner Jared Diamond hat daraus in den 1970er Jahren die viel diskutierte These vom Ökokollaps auf der Osterinsel entwickelt: Die Abholzung habe zu Kriegen der Stämme und letztlich zum Untergang der Rapa-Nui-Kultur geführt. " Unsere Forschungen belegen aber, dass es diesen Kollaps in der vor-europäischen Zeit niemals gegeben haben kann", sagt der Kieler Geoarchäologe und Ökosystemforscher Hans-Rudolf Bork.

Beliebtes Touristenziel im Südpazifik

Danach allerdings schon. So werden im 19. Jahrhundert zahlreiche Bewohner von peruanischen Sklavenhändlern verschleppt. In der Fremde sterben die Rapa Nui massenhaft an Pocken und Tuberkulose, andere auf der Insel erliegen den eingeschleppten Krankheiten der Weißen. Als Chile 1888 die Osterinsel annektiert, leben dort nur noch 110 Indigene – von einst vier bis fünftausend Menschen.

Heute zählt die Osterinsel mit den riesigen Steinfiguren zu den Hauptattraktionen Chiles. Der Tourismus ist die wichtigste Einnahmequelle der Insulaner. Allerdings sind viele Fragen um die Kultur der Rapu Nui bis heute offen.