Überquerung des Pazifik

Karl I. stattet Magellan mit fünf Schiffen und 240 Mann aus, um " Inseln und Festländer, reiche Gewürzvorkommen und andere Dinge zu entdecken ". Im September 1519 sticht Magellan in See. Mehr als ein Jahr lang sucht er an Südamerikas Küste nach einer Passage, von deren angeblicher Existenz ihm Seefahrer berichtet hatten.

Als er die später nach ihm benannte Magellanstraße findet, hat er bereits zwei Schiffe durch Meuterei und Desertion verloren. Ende November 1520 erreicht Magellan den Ozean, den er Pazifik tauft und von dessen Größe er keine Ahnung hat. Etliche seiner Männer kommen bei der Überquerung ums Leben.

Magellan steuert eigenen Kurs

Weltkarte mit der Route Ferdinand Magellans

Erst nach über drei Monaten kommt Land in Sicht. Doch es sind nicht die Gewürzinseln, sondern die Philippinen, die Magellan am 16. März 1521 als erster Europäer betritt. Nicht durch Zufall, glaubt der Historiker und Magellan-Biograf Christian Jostmann: " Man muss davon ausgehen, dass er den Kurs bewusst gewählt hat ."

Denn dass es die Philippinen gibt und dort Vieles zu holen ist, weiß man in Europa bereits. " Und in Magellans Vertrag mit der spanischen Krone steht ", begründet Jostmann seine These, " dass er von allen Inseln, die er entdeckt, zwei aussuchen und für sich selbst beanspruchen kann ."

Tod auf den Philippinen

Die meisten Fürsten der philippinischen Inseln aber wehren sich gegen eine gewaltsame Unterwerfung und Missionierung. Am 27. April wird Ferdinand Magellan bei einem Angriff auf die Insel Mactan durch einen vergifteten Pfeil und Lanzenstiche getötet. Die Welt umrundet – wie später oft kolportiert – hat Magellan also nicht.