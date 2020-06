Dramatische Schiffsrettung

"Um zu kartografieren, wollte er ganz nah an die Uferlinie kommen", erklärt Henriette Pleiger, die für die Bundeskunsthalle Bonn eine Ausstellung über James Cook konzipiert hat. Doch nahe dem Ufer befinden sich die messerscharfen Korallen, die in der Nacht das Schiff aufschlitzen. James Cook soll angeblich nur in Unterwäsche bekleidet die Anweisungen zur Schiffsrettung gegeben haben.

Seine Strategie lautet, möglichst viel Ballast abzuwerfen. Außer sechs Kanonen müssen auch gesammelte Gesteins- und Pflanzenproben dran glauben. "Todesfurcht stand uns nun ins Gesicht geschrieben" , notiert der mitreisende Botaniker Joseph Banks. Fast 24 Stunden dauert es, bis das Schiff wieder Wasser unterm Kiel hat.

Korallen verhindern Schlimmeres

James Cook hat Glück im Unglück: "Man hat nämlich ein Stück Korallenriff im Schiffsboden entdeckt und festgestellt, dass man aufgrund dieses festgesteckten Stücks nicht abgesoffen ist" , erklärt Henriette Pleiger. Erst zwei Monate später kann die Reise weitergehen.

Dennoch ist Entdeckung des Great Barrier Reefs für James Cook nur ein kleiner Beifang auf seiner Expedition im Auftrag der Krone. Das britische Empire will sich ausdehnen. Dank der genauen Karten von Cook kann Großbritannien 18 Jahre später Australien besiedeln – und den australischen Ureinwohnern systematisch ihr Land abnehmen.