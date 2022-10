ZeitZeichen

Ab 1865 wird den Frauen in Großbritannien Hoffnung auf das Frauenwahlrecht gemacht. 40 Jahre lang richten sie Petitionen ans Parlament. Die Vorlagen schaffen es zwar auf die Tagesordnung, aber verhandelt wird über sie nie. Viele Frauen wollen sich deshalb nicht mehr auf die Männer verlassen. "Deeds not Words" ("Taten statt Worte") lautet der Wahlspruch der "Women's Social and Political Union" ( WSPU ), die sich 1903 gründet.

Im Unterschied zu den konventionellen Frauenorganisationen will die politische und soziale Frauenunion für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Straßenproteste sollen ihr Anliegen in die Öffentlichkeit und die Presse tragen. Zu diesen Aktivistinnen gehört auch die Lehrerin Emily Davison. Ihr Wahlspruch lautet:

"Es ist ein Grundsatz der Politik, dass diejenigen, die Tyrannei akzeptieren, sie auch verdient haben, und Rebellion gegen Tyrannen ist Gehorsamkeit gegenüber Gott!" Emily Davison, Frauenrechtlerin

Militante Suffragetten

Emily Wilding Davison, die am 11. Oktober 1872 in London geboren wird, ist schon als Kind rebellisch. Sie will nicht brav sein und spielt lieber mit Zinnsoldaten als mit Puppen. Bei ihrem Studium der Literaturwissenschaften am Royal-Holloway-College in Surrey kommt sie mit Aktivistinnen für das Frauenstimmrecht in Kontakt. Davison schließt sich 1906 dem radikaleren Flügel um WSPU -Gründerin Emmeline Pankhurst an.

Dieser Teil der Suffragetten-Bewegung ist überzeugt, dass sich das Frauenstimmrecht nur mit zivilem Ungehorsam und militanten Aktionen erstreiten lässt. Davison ist als Kämpferin immer mit vorne dabei. Sie organisiert Aktionen und Proteste: Flyer werden verteilt, ganze Stadtteile zuplakatiert, Veranstaltungen und Theateraufführungen durch Reden unterbrochen. Auch Fensterscheiben werden eingeschlagen, teilweise über Straßenzüge hinweg.