10.09.1749: Todestag der Mathematikerin und Naturphilosophin Émilie du Châtelet

"Ich würde Frauen an allen Menschenrechten teilhaben lassen, insbesondere an den geistigen."

in welches aristokratische Elternhaus Émilie du Châtelet geboren wird,

geboren wird, welche Talente sie schon als Mädchen hat,

wo sich Émilie und Voltaire zum ersten Mal begegnen,

und zum ersten Mal begegnen, welche Männer in ihrem Leben Ehemann, Liebhaber und Lebensgefährte sind,

warum Émilie du Châtelet im 19. Jahrhundert fast vergessen ist und heute wieder entdeckt wird.

Ruth Edith Hagengruber (Professorin für Philosophie an der Uni Paderborn)

Sie schätzen und lieben sich: Émilie du Châtelet und Voltaire teilen das Interesse an Metaphysik und moderner Naturphilosophie. Sie diskutieren die Werke des englischen Physikers Isaac Newton. In einem französischen Schloss an der Luxemburger Grenze richten die beiden in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts "Die kleine Akademie" ein: Namhafte Wissenschaftler besuchen den Barockbau und diskutieren über Wissenschaft. Dabei ist Émilie seit jungen Jahren verheiratet. Mit ihrem Mann führt sie gewissermaßen eine offene Ehe. 15 Jahre lang leben Émilie und Voltaire auf Schloss Cirey. Sie erweitern das Château um eine Bibliothek, die 10.000 Bände umfasst und sich mit dem Buchbestand der Pariser Akademie messen kann. Die Schlosshalle lassen sie zu einem Physiklabor umbauen. 1740 veröffentlicht Émilie ihr Hauptwerk "Wissenschaftliche Einführung in die Physik" - zunächst anonym, weil sie eine Frau ist. Mit dem Lehrbuch erregt Émilie du Châtelet schließlich internationale Aufmerksamkeit. Sie wird zur Symbolfigur der weiblichen Gelehrten. In verschiedenen Kommentaren findet sie klare Worte zur Frauenfrage. Am 10. September 1749 stirbt die Wissenschaftlerin.