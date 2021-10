Zeitzeichen

Keine Angst vor schockierenden Bildern

In seinem typischen nasalen Tonfall nimmt Grzimek die Zuschauer mit auf faszinierende Exkursionen zu den exotischen Tieren Afrikas, zu heimischen Feldhasen oder in gefährdete Naturregionen. Grzimek, Wiederbegründer und Direktor des Frankfurter Zoos, ist einer der ersten Experten, der nachdrücklich auf die vom Menschen bedrohte Natur aufmerksam macht. So liebevoll er den Zuschauern " possierliche Tierchen " vorführt, so wenig scheut er vor drastischen Aufnahmen zurück. Wie 1966, als er zeigt, wie lebendigen Robbenbabys brutal das Fell abgezogen wird. Ebenso regelmäßig beklagt er Missstände in der Massentierhaltung oder die radikale Abholzung der Regenwålder.

Artenschutz, das Wohl aller Tiere überhaupt, hat in Berhard Grzimeks Leben immer den ersten Platz eingenommen. Schon als Kind ist der 1909 in Schlesien geborene Juristensohn von Kleingetier umgeben und ein passionierter Zwerghuhnzüchter; "Igel" nennen ihn seine Freunde. Zum Entsetzen seiner Familie will er Tierarzt werden und setzt seinen Willen durch. An seinem ersten Studienort in Leipzig mietet Grzimek extra einen Schrebergarten, damit seine ganze Menagerie mitreisen kann.

Innovative Tierhaltung im Frankfurter Zoo

Später in Berlin leitet Grzimek neben seinem Veterinärstudium eine große Geflügelfarm. Nach dem Staatsexamen erforscht und bekämpft er im Auftrag des Preußischen Landwirtschaftsministeriums Geflügelseuchen. Von 1938 bis 1945 übt er diese Tätigkeit als Regierungsrat im Reichsernährungsministerium aus. Als der Berliner Zoo bei Luftangriffen zerstört wird, rettet Grzimek, was zu retten ist. Papageien, Wölfe und Affen finden bei ihm zuhause zeitweise Asyl.