ZeitZeichen

1833 kommt für den britischen Romancier Edward George Bulwer-Lytton einiges zusammen: ein Beinahe-Nervenzusammenbruch aufgrund von Überarbeitung, schlechte Rezensionen der britischen Literaturkritik und schließlich eine große Ehekrise.

Ein Freund rät dem Schriftsteller deshalb zu einer Auszeit. Der 30-Jährige - der damals nur den Familiennamen seines verstorbenen Vaters, des Generals Bulwer trägt - fährt daraufhin mit seiner Frau Rosina nach Italien. Doch so richtig Zeit hat er für sie auch dort nicht. Denn wegen der Heirat mit Rosina hat ihm seine Mutter, Baronin Lytton, den Geldhahn zugedreht. Darum arbeitet er auch in Italien mit Hochdruck weiter und recherchiert in Rom über den mittelalterlichen Volkstribun Rienzi.