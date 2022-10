ZeitZeichen

Geboren wird er am 1. November 1932 in Morbach im Hunsrück. Edgar ist ein eifriger Schüler, macht als erster in seiner Familie Abitur. Sein Vater möchte, dass er mal sein Uhrmachergeschäft übernimmt, doch der Junior hat andere Pläne. Schon auf dem Gymnasium inszeniert Reitz Theaterstücke, will Dichter oder Filmemacher werden.