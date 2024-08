07.08.1974: Drahtseilakt von Philippe Petit in New York

WDR Zeitzeichen. . 14:46 Min. . Verfügbar bis 08.08.2099. WDR 5.

"Mein erster Schritt war furchterregend. Die Luftdichte ist anders. Manhattan ist nicht mehr unendlich",

wie Philippe Petit den Seiltanz für sich entdeckt hat,

dass er sein Seil spannte, weil ihn niemand engagieren wollte,

wie der Künstler seine illegalen Aktionen vorbereitet hat,

dass sich der Einsturz des World Trade Centers für Philippe Petit angefühlt habe, als hätte er sein Zuhause verloren.

Angeli Janhsen, Professorin für Kunstgeschichte

erinnert sichspäter. Mehr als 400 Meter unter ihm gehen die New Yorker gerade zur Arbeit und können kaum glauben, was sie sehen: Zwischen den Türmen des noch nicht einmal ganz fertig gestelltentänzelt ein Mann auf einem Drahtseil.Fürsind seine spontanen Zuschauer nicht größer als Stecknadelköpfe. Aber herunterschauen kann er nicht – jede Unachtsamkeit würde ihn das Leben kosten. Dabei kennt er sich aus mit kühnen Aktionen: Der Franzose ist bereits auf einem dünnen Geflecht zwischen den Türmen vonin Paris und den Pfeilern derin Sydney flaniert. Als der Akrobat vom Bau deshört, ist ihm sofort klar, dass er nach New York muss.Über Monate plantseinen, wie er es nennt, Coup, der ihn berühmt machen wird. Dazu verschafft er sich als Journalist, Monteur, Industrieunternehmer unzählige Male Zutritt zu den Zwillingstürmen. Zusammen mit Freunden misst er aus, erstellt Zeitpläne und schmuggelt die tonnenschwere Ausrüstung ins neue Prestige-Gebäude derAm frühen Morgen des 7. August 1974 ist es soweit. Philippe Petit spaziert mit seiner 35 Meter langen Balancestange ohne jede Sicherung zwischen den Türmen hin und her. Nach einer Dreiviertelstunde ist Schluss. Polizisten stürmen die Plattform und nehmen. Das ist ihm egal, sein Name für immer mit demverbunden.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Claudia FriedrichRedaktion: Frank Zirpins