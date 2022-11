ZeitZeichen

Die Entdeckung des DNA -Profils ist - wie vieles in der Wissenschaft - ein großer Zufall. "Der DNA -Fingerabdruck wurde von meinem Großvater entdeckt, als er im Labor rumwurschtelte" , fasst es der Neffe des Genetikers Alec Jeffreys in einem Schulprojekt zusammen. "Besser kann man es eigentlich nicht beschreiben. Das ist genau das, was wir gemacht haben" , bestätigt der Erfinder selber.