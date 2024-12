17.12.1644: Christina von Schweden übernimmt die Regentschaft

WDR Zeitzeichen. . 14:42 Min. . Verfügbar bis 18.12.2099. WDR 5.

warum Christina von Schweden als Königin ohne Land weltberühmt wird,

wie sie mit 23 Jahren eine prunkvolle Krönung feiert, obwohl sie längst Pläne zur Abdankung schmiedet,

weshalb sie den französischen Philosophen René Descartes nach Stockholm einlädt,

wie sie mit wertvollen Kunstschätzen heimlich nach Rom reist,

und weshalb sie heute als Ikone des Feminismus gilt.

Dr. Jutta Jacobi, Biographin von Christina von Schweden

Prof. Dr. Ralph Tuchtenhagen, Nordeuropa-Historiker, Humboldt Universität Berlin

Christina von Schweden ist vieles – exzentrisch, visionär, rätselhaft. Mit fünf Jahren wird sie Königin, mit 18 übernimmt sie die Regentschaft eines protestantischen Großreichs und beendet den Dreißigjährigen Krieg für die Schweden. Doch das reicht ihr nicht. Christina will Freiheit.Sie verzichtet auf den Thron, konvertiert heimlich zum Katholizismus und zieht nach Rom, wo sie als Kunstmäzenin und Politikerin weiter für Furore sorgt.Christina brennt für Kultur, Wissenschaft und Selbstbestimmung. In ihren Memoiren schreibt sie über die Ehe: "Es ist mir nicht möglich zu heiraten. Über meine Gründe schweige ich." Ob ihr Lebensentwurf Rebellion, Selbstverwirklichung oder beides ist, darüber wird bis heute spekuliert. Eines ist klar: Christina von Schweden bleibt bis zu ihrem Tod eine Königin – ihrer eigenen Regeln.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Marfa HeimbachRedaktion: Carolin Rückl und Matti HesseTechnik: Nicolas Dohle