ZeitZeichen

Als der Telefonanruf des Nobelpreis-Komitees die Biologin erreicht, ist sie überrascht - die internationale Fachwelt jedoch nicht. Schon seit Jahren ist Christiane Nüsslein-Volhard damit beschäftigt, den Bauplan werdenden Lebens nachzuweisen - indem sie die "Drosophila melanogaster" untersucht, die Tau- oder Fruchtfliege. Die Forschungsfrage: Woher weiß die Eizelle, was zuerst gebaut werden muss, damit nicht plötzlich der Fuß am Kinn hängt?

Spezialistin für Molekularbiologie

Die Antwort darauf findet Christiane Nüsslein-Volhard zusammen mit zwei Kollegen, die mit ihr den Nobelpreis erhalten: Der US -Amerikaner Edward B. Lewis hat die Vorarbeit geleistet, worauf dann Nüsslein-Volhard ab 1978 und Eric Wieschaus ihre Versuchsreihen aufgebaut haben. Sie ist damals Forschungsgruppenleiterin am neu aufgebauten Europäischen Molekularbiologischen Laboratorium in Heidelberg.

Der Durchbruch kommt 1980: Es sind vier Substanzen, die in der Eizelle dafür sorgen, dass aus einem Ei eine Gestalt wird. Anhand von Mutationen, also veränderten Genen, ist es gelungen, die einzelnen Funktionen für den Körperbau genetisch zu entschlüsseln. Daraufhin wird Nüsslein-Volhard 1985 Direktorin und Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen.