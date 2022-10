ZeitZeichen

Von Computern ist die Welt freilich noch weit entfernt, als Max Karl Ernst Ludwig Planck am 23. April 1858 in Kiel geboren wird. Dass er sich später der Forschung verschreibt, ist anfangs lange nicht ausgemacht. Denn Planck hat viele Talente: Er spielt Theater, singt im Schulchor und komponiert sogar eine Operette. Sein Mathelehrer allerdings weckt bei ihm das Interesse an der Thermodynamik.

Mit 27 Jahren Professor in Kiel

Nach dem Abitur 1874 beginnt Max Planck das Studium der Physik und Naturwissenschaften - und beendet es mit seiner Dissertationsschrift "Über den zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie" . Im Alter von gerade mal 27 Jahren wird er Professor in Kiel, vier Jahre später folgt er einem Ruf nach Berlin, dem damaligen Zentrum der Wissenschaft in Deutschland.

Grundstein für die moderne Quantenphysik

In Berlin stürzt er sich in die Untersuchung der Strahlung und ihrer Gleichgewichte, will die Gesetze der Thermodynamik auch auf die Strahlung übertragen. 1899 entdeckt er die Naturkonstante "h" - bald plancksches Wirkungsquantum genannt. 1900 entwickelt er die später nach ihm benannte Plancksche Strahlungsformel, die die Ausstrahlung elektromagnetischer Energie durch einen schwarzen Körper beschreibt. Damit legt er den Grundstein für die moderne Quantenphysik.

"Die Entropie ist eine Größe, welche neben der Energie wohl das Allerwichtigste der ganzen Natur vorstellt." Max Planck

Die Theorie wird in der Fachwelt heftig diskutiert. Aber mit den weitergehenden Deutungen von Albert Einstein gewinnt die plancksche Quantentheorie in den Folgejahren immer mehr Anhänger. Die erste praktische (und tödliche) Anwendung der Quanten-Physik wird 1945 die Atombombe werden.