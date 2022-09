Zeitzeichen

Denn während seiner Reise wird Chaplin in den USA zur unerwünschten Person erklärt. Am 18. September 1952 erreicht ihn an Bord der "Queen Elizabeth" ein Telegramm, dass er nur nach einer Befragung wieder einreisen darf. Am 19. September kündigt der US -Justizminister Pläne an, eine Untersuchung einzuleiten, ob Charlie Chaplin überhaupt wieder in die USA aufgenommen werde.

US-amerikanische Kritiker von Chaplins "Anti-Amerikanismus" haben ihn schon lange auf dem Kieker. Konservative wollen die USA schützen vor allen fremdländischen Einflüssen und Ideologien, vor linker Unterwanderung, vor dem Kommunismus.

"Wir rufen die großen Produktionsfirmen auf, sich dem Kampf der Amerikanischen Legion anzuschließen: weg mit Charles Chaplin, weg mit ihm und seinen Filmen!" Der Veteranenverband "American Legion"

Schon früh gilt Chaplin als Unterhaltungstalent

Charles Spencer "Charlie" Chaplin junior kommt am 16. April 1889 in London als Kind von Varietékünstlern zur Welt. Schon mit fünf Jahren steht er auf der Bühne, mit 13 Jahren ist klar, dass er Schauspieler werden will. Mit 19 kennt ihn ganz London als Unterhaltungstalent, zwei Jahre später auch die USA.

1922 gründet er dort seine eigene Filmgesellschaft: United Artists. Am 15. Oktober 1940 feiert sein erster Tonfilm Premiere: "Der große Diktator".

"Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig, aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann die Maschinen! Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte! Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert!" Charles Chaplin im Schlussmonolog von "Der Große Diktator"