18.02.1940: Geburtstag des US-Deserteurs Charles Robert Jenkins

WDR Zeitzeichen. . 14:49 Min. . Verfügbar bis 19.02.2099. WDR 5.

wie Charles Robert Jenkins nachts den Todesstreifen zwischen Süd- und Nordkorea durchquert,

wieso er diese Entscheidung trifft,

wie er in Nordkorea zwischendurch unfreiwillig zum Filmstar wird,

dass seine Frau von einer japanischen Insel entführt wird,

über das Wiedersehen mit seiner 91-jährigen Mutter.

Dr. Florian Pölking. Koreanist und Sinologe, Ruhr Universität Bochum

Schon kurz nach seiner Ankunft wird Charles Robert Jenkins klar, dass seine Flucht in den Kommunismus ein Fehler war. Der US-Soldat hatte gehofft, die mit Nordkorea verbündeten Russen würden ihn in den USA austauschen. Dann wäre er wieder zu Hause und einem Einsatz im eskalierenden Vietnamkrieg entgangen.Der Plan geht nicht auf. Stattdessen muss er die Lehren von Staatschef Kim Il Sung studieren, erst auf Englisch, dann auf Koreanisch. Jenkins hat keinen Kontakt zur Außenwelt, niemand weiß, dass er noch lebt.In Nordkorea wird er zu Propagandazwecken instrumentalisiert, leidet unter Hunger, Kälte und Gewalt. Sein einziges Glück: Er verliebt sich in eine von Nordkorea entführte Japanerin, die beiden gründen eine Familie. Erst im Juli 2003 kann er nach Verhandlungen der japanischen Regierung aus Nordkorea ausreisen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Christian KosfeldRedaktion: Matti Hesse