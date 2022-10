ZeitZeichen

Wegen dieser Texte wird Bruno Balz nach Kriegsende von den siegreichen Alliierten als "Hitlers Hitschreiber" kurzzeitg inhaftiert - allerdings bald wieder freigelassen, als die Geschichte seiner eigenen Verfolgung bekannt wird. Zu seinen Liedern sagt Bruno Balz selbst später: "Man konnte es auslegen, wie man wollte. Man kann sagen, von den Bomben geht die Welt nicht unter für uns, oder von den Bösartigkeiten der Nazis."

Unsichtbare Person

Der am 6. Oktober 1902 in Berlin geborene Balz steht bereits 1933 auf der berüchtigten "Rosa Liste" der Nationalsozialisten. Er kann aber auch nach der Machtübernahme Hitlers seine Karriere fortsetzen. Er gehört zu den Top-Autoren des deutschen Kinos. 1936 wird Balz zum ersten Mal verhaftet. Da hat er allerdings bereits so bekannte Lieder verfasst wie "Kleine Möwe, flieg nach Helgoland" und "In der Heide blüh'n die letzten Rosen". Er kann es auch nicht lassen, manche seiner Liedtexte aufgrund seiner Homosexualität doppeldeutig anzulegen: "Kann den Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst?"