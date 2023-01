ZeitZeichen

Die erste Folge von "Breaking Bad" läuft am 20. Januar 2008 im US- Kabelsender AMC. In den folgenden fünf Staffeln entwickelt sich die Serie zum absoluten Kult. Bis heute ist "Breaking Bad" im Guinness-Buch die bestbewertete Serie überhaupt; Kritiker vergleichen sie mit Weltliteratur wie Shakespeare oder Dickens. Viele 100 Millionen Menschen bleiben bis zum Ende dran - obwohl von Anfang an klar ist, wie es ausgeht: mit dem Tod des Protagonisten Walter White.