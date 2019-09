" Wenn man im Internet im großen Stil Drogen verkauft, sollte man eine Sache auf keinen Fall machen: anderen Leuten davon erzählen. Also, außer natürlich, Netflix ruft an und will eine Serie über dein Leben machen ", sagt Moritz, die Hauptfigur der deutschen Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (fast)" (seit 2019). Über Serien reden – das ist kaum möglich, ohne Netflix zu erwähnen.