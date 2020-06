Oliver Twist ist ein Waisenjunge und wächst im Armenhaus auf. Hier hat er die Wahl, "nach und nach im Haus oder außer Haus zu verhungern". Im Roman "Oliver Twist" (1837-1839) von Charles Dickens wird der Titelheld verprügelt und für fünf Pfund an einen grausamen Lehnherren verkauft: Erfahrungen von Armut, die Dickens in abgeschwächter Form selbst gemacht hat.

Humor und Mitgefühl

Geboren wird Dickens 1812 in der Nähe von Portsmouth. 1823 muss die ganze Familie außer ihm ins Schuldgefängnis: Der Zwölfjährige ist für ein paar Monate gezwungen, in einer Fabrik Schuhwichse in Flaschen abzufüllen. Um der Armut zu entrinnen, geht Dickens zur Schule, wird Anwaltsgehilfe, Gerichtsreporter und Journalist. Dadurch kommt er mit den unterschiedlichen Ungerechtigkeiten der Industrialisierung in Berührung. In seinen "Skizzen von Boz" (1836) schildert er das Milieu der kleinen Leute und des Mittelstands – mit Mitgefühl, aber auch mit viel Humor.