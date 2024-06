21.06.1914: Tod der Friedensaktivistin und Schriftstellerin Bertha von Suttner

WDR Zeitzeichen. . 14:47 Min. . Verfügbar bis 22.06.2099. WDR 5.

wie Bertha von Suttner als erste Frau den Friedensnobelpreis erhält und damit Geschichte schreibt,

welche Hindernisse sie überwinden muss, um als Frau in einer von Männern dominierten Gesellschaft Gehör zu finden,

warum sie trotz aristokratischer Herkunft ein Leben im Exil und in Armut führt;

welche Rolle ihre Ehe mit Arthur von Suttner dabei spielt,

und wie sie internationale Friedenskongresse organisiert und damit das Fundament für spätere globale Friedensinitiativen legt.

Suttner, Bertha von, Memoiren (1909), Hamburg 2013.

Suttner, Bertha von, Das Maschinenzeitalter. Zukunftsvorlesungen über unsere Zeit (1889/ Nachdruck von 1899), Norderstedt 2016.

Suttner Bertha von, Die Waffen nieder! (1889), Königswinter 2022.

Hamann, Brigitte, Bertha von Suttner, Kämpferin für den Frieden, Wien 2013.

Streeruwitz, Marlene, Über Bertha von Suttner, (IN: Autorinnen feiern Autorinnen), Wien 2014.

Guido Grünewald, Historiker und Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft

Marlene Streeruwitz, Schriftstellerin.

Ihre bedeutende Schrift "Die Waffen nieder!", schildert eindrucksvoll die Schrecken des Krieges und wird 1889 veröffentlicht. Sie wird zu einem Grundpfeiler der internationalen Friedensbewegung und die Autorin selbst zu einer Vorkämpferin revolutionärer Ideen.Bertha von Suttner, geboren 1843 in Prag, ist eine herausragende Schriftstellerin und eine engagierte Pazifistin. Sie wächst in einer aristokratischen Familie auf und entwickelt schon früh ein tiefes Interesse an Literatur und gesellschaftlichen Fragen.Von Suttner ist nicht nur Autorin, sondern auch eine unermüdliche Aktivistin. Sie gründet mehrere Friedensgesellschaften und setzt sich vehement für die Abschaffung des Krieges ein. Doch nicht als Revolutionärin, als Rote Bertha, wie sie von manchen genannt wird. Vielmehr glaubt sie an Veränderung und Weiterentwicklung. Und dafür schließt sie Bündnisse und knüpft Kontakte zu einflussreichen Persönlichkeiten.Den Ersten Weltkrieg kann sie trotzdem nicht verhindern. Bertha von Suttner stirbt kurze Zeit vor dessen Ausbruch 1914.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Claudia FriedrichRedaktion: Carolin Rückl und Matti Hesse