Zeitzeichen

In Gelsenkirchen ist Bernhard "Berni" Klodt bekannt wie ein bunter Hund. Der Fußballer ist die erste Schalker Identifikationsfigur der Nachkriegszeit. Er ist Rechts- und Linksaußen, Spielmacher, Torjäger und Mannschaftskapitän der Meister-Elf von 1958. Vor allem aber ist Klodt ein herzensguter Mensch.

Fairness steht für ihn immer an erster Stelle. " Foulen konnte der gar nicht ", erinnert sich Schalke-Mitglied Ernst Wellhausen. " Einmal hat er ein Tor mit der Hand erzielt. Der Schiri hat es anerkannt, aber Berni ist zu ihm gegangen und hat gesagt: 'Nimm es zurück'. "

Über den Bruder zum Fußball

Bernhard Klodt wird am 26. Oktober 1926 als jüngstes von fünf Kindern in Gelsenkirchen geboren. Zum Fußball bringt ihn sein großer Bruder Hans - selbst 17-maliger Nationaltorhüter und dreifacher Meister mit dem FC Schalke 04. Als Berni 14 Jahre alt ist, meldet er ihn bei der Jugendabteilung der "Königsblauen" an.

Klodt entpuppt sich als schneller und technisch versierter Stürmer und läuft in der Saison 1942/43 erstmals an der Seite von Schalke-Idol Ernst Kuzorra in der ersten Mannschaft auf. Es ist eine der wenigen Partien, die Berni gemeinsam mit seinem Bruder bestreitet, denn der Krieg erlaubt kaum noch Spiele unter normalen Bedingungen.

Mit 22 Jahren wird Klodt aufgrund einer Verletzung bei Schalke aussortiert, woraufhin er zum Reviernachbarn STV Horst-Emscher wechselt. Doch schon nach zwei Jahren kehrt der gelernte Kaufmann zu seinem Heimatverein zurück und startet endgültig durch.

WM-Titel und Meisterschaft