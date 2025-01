01.02.1900: Todestag des Ornithologen Bernard Altum

WDR Zeitzeichen. . 13:48 Min. . Verfügbar bis 02.02.2099. WDR 5.

warum einige Vogelarten Geräusche vom Handy-Klingelton bis zum E-Roller täuschend echt nachahmen,

wie Johann Bernard Theodor Altum im 19. Jahrhundert zum anerkannten Ornithologen wird,

mit welcher Theorie Altum sich Zoologen wie Alfred Brehm entgegenstellt,

wie Vögel aller Arten im 19. Jahrhundert in Töpfen und auf Köpfen landen.

Dr. Bernd Tenbergen, stellvertretender Leiter des LWL-Museums für Naturkunde Münster

Dr. Erich Kretzschmar, Ornithologe, Naturschutzbund Dortmund

Die Vogelwelt fasziniert Naturforscher in Westfalen zunehmend im 19. Jahrhundert. Man unternimmt Exkursionen durch ein Münsterland, das anders aussieht als heute: mit einer Menge mehr Tieren und Arten.Johann Bernhard Theodor Altum ist einer dieser Naturforscher. Der gebürtige Münsteraner ist eigentlich studierter Theologe und Priester. Als Zoologe und Forstwissenschaftler wird er der bedeutendste Vogelkundler seiner Zeit. Bis ins 20. Jahrhundert gilt sein Buch "Der Vogel und sein Leben" als Standardwerk für Ornithologen.