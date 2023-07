ZeitZeichen

Zunehmende Diskriminierung der Tamilen

Als die Briten Ceylon - wie sie die Insel nennen - 1948 in die Unabhängigkeit entlassen, schreibt der letzte Gouverneur, Lord Soulbury, eine Schutzklausel für die Tamilen in die Verfassung. Doch die Regelung wird nicht beachtet: Nach dem Abzug der Briten nimmt die Unterdrückung der tamilischen Minderheit immer mehr zu. Singhalesisch wird zur Amts- und Nationalsprache, Tamil hingegen ist nur noch eine geduldete Sprache.

Auch in der Bildungspolitik werden die Tamilen benachteiligt: Die Noten für den Universitätszugang sollen angeblich standardisiert werden. Tatsächlich aber erhalten Singhalesen einen Bonus auf ihre Noten, die Tamilen einen Malus. Daraufhin schließen sich viele Jugendliche zu Banden zusammen, die mit der zunehmenden Diskriminierung immer militanter werden.

"Tamil Tigers" ermorden Bürgermeister

Unter den Banden setzen sich schließlich die "Tamil Tigers" durch - eine Gruppierung, die sich auf die einst mächtige tamilische Dynastie der Cholas in Indien bezieht. Die Bezeichnung der Bande lautet in der Langversion "Liberation Tigers of Tamil Eelam" ( LTTE ). Eelam ist der alte tamilische Name für die gesamte Insel. Offiziell wird diese 1972 in Sri Lanka umbenannt und erhält damit einen singhalesischen Namen - ein weiterer Affront für die Tamilen.

Der Anführer der "Tamil Tigers", Velupillai Prabhakaran, schreckt vor Gewalt nicht zurück. 1973 ermordet er zusammen mit anderen Kämpfern den tamilischen Bürgermeister von Jaffna, einer Stadt im Norden der Insel. Dieser ist ihnen zu moderat und zu vertraut mit Premierministerin Bandaranaike.