ZeitZeichen

Am 8. November 1997 schaufeln Bagger dicke Felsbrocken und Geröll in das Flussbett des Jangtse, um den bisherigen Wasserlauf abzuschneiden. Es ist der Baustart für den größten Stausee und das größte Wasserkraftwerk der Erde. Es ist auch einer der umstrittensten Eingriffe des Menschen in die Natur.

Der Drei-Schluchten-Staudamm, von dem bereits Mao Zedong in den fünfziger Jahren geträumt haben soll, wird 1992 gegen den Willen von rund einem Drittel der Abgeordneten durch den chinesischen Volkskongress gebracht.