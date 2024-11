28.11.1794: Baron Friedrich Wilhelm von Steuben stirbt in New York

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 29.11.2099. WDR 5.

LGBTQ

warum die Armee der neu gegründeten Vereinigten Staaten von Amerika hauptsächlich aus Bauern besteht,

wie Latrinen helfen, die Engländer zu vertreiben,

warum die Frage zur Sexualität des Preußen so schwer zu beantworten sind,

von der Steuben-Parade, zu der jährlich Vereine aus Deutschland in die USA reisen.

Michael Hochgeschwender, Historiker, LMU München

Michael Hochgeschwender: Die Amerikanische Revolution. Geburt einer Nation. 1763-1815. München 2018

Franz Fabian: Steuben. Ein Preuße in Amerika. Berlin 1996

Armin M. Brandt: Friedrich Wilhelm von Steuben. Preußischer Offizier und amerikanischer Freiheitsheld. Halle 2006

Als die preußische Armee Friedrich Wilhelm von Steuben entlässt, braucht er dringend einen neuen Job. Auf der anderen Seite des Atlantiks verzweifelt zur gleichen Zeit George Washington an seiner Bauernarmee. Mit diesen ungehorsamen Männern, die zur Erntezeit einfach nach Hause fahren, lässt sich die englische Krone nicht besiegen. Einen preußischen Militärexperten könnten die neu gegründeten Vereinigten Staaten gut gebrauchen - also reist Friedrich Wilhelm von Steuben nach Amerika.Dort bringt der Preuße die Truppen mit Hygiene, Training und Disziplin so auf Vordermann, dass sie einige Siege erzielen. Als dann noch Frankreich in den Krieg einsteigt, ziehen die Engländer endgültig ab. Friedrich Wilhelm von Steuben avanciert zum amerikanischen Kriegshelden. Nach seinem Tod am 28. November 1794 werden Denkmäler errichtet, jedes Jahr zieht zu seinen Ehren eine bunte Parade durch New York.Heute steht vor allem seine Sexualität im Blickpunkt und hat einen Kulturkampf ausgelöst: Baron Friedrich Wilhelm von Steuben soll Männer geliebt haben, junge Männer. Während die-Szene ihn nun als queeren Militär feiert, der die amerikanische Geschichte mitgeschrieben hat, wollen christlich-konservative Amerikaner seine Denkmäler abreißen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Almut FinckRedaktion: David RotherTechnik: Holger Mertens