Zeitzeichen

Stiller Abgang von der Bühne

In New York übernimmt Arturo Toscanini die Leitung des eigens für ihn gegründeten NBC Symphony Orchestra. " Straffe Tempi, starke dynamische Kontraste, Präzision und Perfektion ", so beschreibt der Musikkritiker Bjørn Woll Toscaninis einzigartige Orchesterführung

Erhaltene Probenmitschnitte belegen Toscaninis Wutanfälle, wenn Musiker seinem Streben nach absoluter Werktreue nicht genügen. Dennoch, sagt Bjørn Woll, spiegeln deren Äußerungen über den Wüterich am Taktstock nicht nur Angst, " sondern auch das Wissen um die besondere künstlerische Integrität von Toscanini, das Bewusstsein, Teil von etwas ganz Besonderem zu sein ."

Im April 1954 dirigiert der inzwischen 87-Jährige in der Carnegie Hall ein Wagner-Programm. Mitten im Konzert unterbricht Toscanini, lässt den Taktstock sinken und geht langsam von der Bühne. Es war sein letzter Auftritt als Dirigent. Keine drei Jahre später, am 16. Januar 1957, stirbt Arturo Toscanini in New York. Vor der Beisetzung in Mailand defilieren rund 40.000 Menschen in der Scala an seinem Sarg vorbei.