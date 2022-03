Zeitzeichen

Im Januar 1972 spielt Aretha Franklin das Album "Amazing Grace" live an zwei Abenden in einer Kirche in Los Angeles ein. Mit Chor, Musikern und der Gemeinde. "Amazing Grace" ist das meistverkaufte Gospel-Album weltweit.

Legendärer Auftritt als Imbiss-Besitzerin

Aretha Franklin beim Dreh von "Blues Brothers"

Mit seichter Discomusik der 70er-Jahre kann Franklin nicht viel anfangen. Wie Musik für sie zu klingen hat, demonstriert sie 1980 als einfache Imbiss-Besitzerin in dem Film Blues Brothers. Im rosa Kittel, dazu ausgelatschte Schlappen, will sie verhindern, dass sich ihr Mann wieder seiner alten Band anschließt. Inmitten der essenden Gäste singt sie ihren Hit "Think", um ihn zum Bleiben zu überreden.

Kraftvoll bis ins hohe Alter

Die "Queen of Soul" singt bis ins hohe Alter. Gibt mit über siebzig Jahren noch ausverkaufte Konzerte. Ihre Stimme altert nicht, bleibt wild, auflehnend, intensiv. Im August 2018 stirbt die Ausnahmekünstlerin mit 76 Jahren in Detroit.

Autor des Hörfunkbeitrags: Andrea Klasen

Redaktion: Matti Hesse

