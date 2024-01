26.01.1934: Das Apollo-Theater in Harlem öffnet auch für schwarze Gäste

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 26.01.2099. WDR 5.

was für 15 Cents alles geboten wird,

wie eine "Amateur Night" abläuft,

welcher Sänger 1962 das Millionenseller-Album "Live at the Apollo" aufnimmt,

wie viele Zuschauer das Apollo-Theater fasst.

In den 1920er-Jahren präsentieren in New York fast alle großen Theater und Nachtklubs zwar schwarze Künstler auf der Bühne. Einem schwarzen Publikum bleibt der Zutritt jedoch verwehrt.Bis diese rassistische Eintrittbeschränkung erstmals fällt, dauert es Jahre. Am 26. Januar 1934, einem Freitag, ist es endlich so weit. Das Apollo-Theater an der 125. Straße im Stadtteil Harlem öffnet seine Tore auch für schwarze Gäste.Im Apollo beginnt die Karriere vieler afroamerikanische Künstler. Dazu gehören unter anderem Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Sammy Davis Jr. und James Brown.