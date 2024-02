05.02.1919: Der griechische Politiker Andreas Papandreou wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:49 Min. . Verfügbar bis 05.02.2099. WDR 5.

an welchem außergewöhnlichen Ort die Geburt von Andreas Papandreou stattfindet,

warum er als Student in die USA emigriert,

welche Rolle sein Vater Georgios in seinem politischen Leben spielt,

wie die anti-amerikanische Haltung von Andreas Papandreou zu erklären ist,

welche Politikentscheidungen er als Premierminister der 30 Jahre jüngeren Stewardess Mimi Liani überlässt.

Ioannis Zelepos (Professor für Neuere Geschichte an der Universität Ioannina, Westgriechenland)

Nick Papandreou: Und Vater tanzte. Erfundene Erinnerungen. München 1998

Thanos Veremis: Andreas Papandreou. Große Erwartungen. Athen 2017

Ioannis Zelepos: Kleine Geschichte Griechenlands. Von der Staatsgründung bis heute. München 2014

Man nennt ihn auch den griechischen Kennedy: Andreas Papandreou wird 1981 der erste sozialistische Ministerpräsident in der jüngeren Geschichte Griechenlands. Er ist ein Hoffnungsträger mit Charisma; und die von ihm gegründete PASOK erlebt einen rasanten Aufstieg als moderne Massenpartei.Andreas Papandreou: ein widersprüchlicher Mann. Er ist Europäer und - wenn es der eigenen Sache dient - Nationalist. Er modernisiert Griechenland, stürzt den Staat aber auch in eine tiefe Krise. Er ist weltgewandt und populistisch, ist Sozialist und Patriarch, eine Ikone mit tiefen Rissen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Claudia FriedrichRedaktion: Matti Hesse