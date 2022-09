Zeitzeichen

10. September 1897 - Erste Verurteilung wegen Alkohol am Steuer

Der erste Mensch, der erwiesenermaßen wegen Trunkenheit am Steuer mit dem Gesetz in Konflikt gerät, ist ein Londoner Taxifahrer. Der Vorfall am 10. September 1897 ist der Beginn einer schier endlosen Debatte, wie viel Alkohol ein Autofahrer intus haben darf.