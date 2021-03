Wenn Feuerwehr, Polizei oder Rettungsdienst mit lautem "Tatütata" durch die Straßen rasen, haben sie einen schwerwiegenden Grund - etwa weil Menschenleben in Gefahr sind. Für andere Verkehrsteilnehmer bedeutet das: nicht im Weg stehen, Einsatzfahrzeuge durchlassen.

Die schrillen Töne des Martinshorns dürfen dabei immer nur zusammen mit dem Blaulicht eingesetzt werden - und auch nur dann müssen andere Platz machen. So steht es in der Straßenverkehrsordnung (StVO), die seit dem 29. März 1956 die so genannten Sonder- und Wegerechte regelt.